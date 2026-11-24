Sandy Guzmán, de 32 años, buscado por la Policía Nacional por su presunta vinculación con la muerte de otro hombre en Elías Piña. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PN )

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó que mantiene activa la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable de ultimar a otro con un arma blanca, en un hecho ocurrido el pasado 18 de noviembre en la provincia Elías Piña.

El requerido fue identificado como Sandy Guzmán, de 32 años, oriundo de esa provincia, a quien las autoridades vinculan con la muerte de Alvarito Alcántara Alcántara, conocido como "El Carnicero".

De acuerdo con el informe policial, contra Guzmán pesa la orden judicial de arresto número 00328/2026, por la presunta violación del artículo 91 del Código Penal Dominicano (Ley 74-25) y del artículo 83 de la Ley 631-16, según establece el boletín de la institución.

Las autoridades policiales califican al prófugo como altamente peligroso y solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Llamado a la ciudadanía

La institución exhortó a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarse con la Dicrim, a través del teléfono 809-682-2151, extensiones 2456, 2453 y 2442, o acudir al destacamento policial más cercano.

Asimismo, garantizó que las informaciones suministradas serán manejadas bajo estricta confidencialidad.

En el informe policial no se precisan las circunstancias en las que ocurrió el homicidio ni los motivos que habrían desencadenado la agresión.