Las autoridades investigan las causas del choque entre dos camiones que dejó dos muertos en la Autovía del Este. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos hombres fallecieron la tarde de este martes tras registrarse una colisión entre dos vehículos de carga en la Autovía del Este, en dirección este-oeste, próximo al puente peatonal del Soco.

Las víctimas fueron identificadas como Wilkin Cuello Sánchez, de 47 años, quien conducía un camión marca Mitsubishi, modelo Fuso, blanco, y su acompañante Erick Alexander Rosario Pérez, de 29 años.

De acuerdo con el informe preliminar, ambos fallecieron a consecuencia del impacto entre el vehículo en el que se desplazaban y un camión marca Mack, modelo Pinnacle, rojo.

Este último era conducido por Ramón Antonio Peguero, de 66 años, quien resultó ileso.

Realizan investigaciones

El accidente ocurrió alrededor de las 2:20 de la tarde y fue reportado a las autoridades a las 3:09 p. m., según el informe suministrado por las autoridades de tránsito.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades en el hecho.

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