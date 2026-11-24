Dos hombres mueren en accidente de tránsito en la Autovía del Este, próximo al puente del Soco
Las víctimas viajaban en un camión Mitsubishi Fuso que colisionó con otro vehículo de carga, cuyo conductor resultó ileso
Dos hombres fallecieron la tarde de este martes tras registrarse una colisión entre dos vehículos de carga en la Autovía del Este, en dirección este-oeste, próximo al puente peatonal del Soco.
Las víctimas fueron identificadas como Wilkin Cuello Sánchez, de 47 años, quien conducía un camión marca Mitsubishi, modelo Fuso, blanco, y su acompañante Erick Alexander Rosario Pérez, de 29 años.
De acuerdo con el informe preliminar, ambos fallecieron a consecuencia del impacto entre el vehículo en el que se desplazaban y un camión marca Mack, modelo Pinnacle, rojo.
- Este último era conducido por Ramón Antonio Peguero, de 66 años, quien resultó ileso.
Realizan investigaciones
El accidente ocurrió alrededor de las 2:20 de la tarde y fue reportado a las autoridades a las 3:09 p. m., según el informe suministrado por las autoridades de tránsito.
Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades en el hecho.