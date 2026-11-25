Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís donde ocurrió el incidente con la agente de Migración. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PORTAL WEB DE SNS )

Una agente de la Dirección General de Migración (DGM), identificada como Laura Mabel Abreu, resultó agredida durante un incidente ocurrido en el Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, donde un hombre habría intentado retirar del área de posparto a una mujer de nacionalidad haitiana que no contaba con el alta médica.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que la situación habría provocado un incidente con el personal de seguridad del centro hospitalario.

Según el reporte de seguridad del hospital , durante la intervención el hombre señalado como hermano de la paciente agredió a un miembro del personal de seguridad cuando este intentó impedir que la mujer fuera retirada del área.

Bajo custodia policial

A través de una nota de prensa, Migración informó que un hombre de nacionalidad dominicana, cuya identidad no fue revelada, permanece detenido por su vinculación con el caso.

El detenido fue trasladado al destacamento de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís, donde permanece bajo custodia para los fines legales correspondientes.

Asimismo, informó que su representación jurídica en la región Este estuvo presente durante las actuaciones y dará seguimiento al caso.

La agente Laura Mabel Abreu formalizó la denuncia ante la fiscalía, a fin de continuar con el proceso y poner al detenido a disposición del Ministerio Público.