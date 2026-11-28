La Policía de Juana Méndez había emitido una alerta para localizar al ciudadano. ( JAVIER GENAO )

Las autoridades dominicanas detuvieron y entregaron a la Policía de Haití a un ciudadano haitiano requerido por la justicia de ese país por su presunta vinculación con la muerte de una persona.

El hombre, identificado únicamente como Dieunou, fue detenido el viernes 27 de noviembre en la comunidad de La Piña, municipio de Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez.

De acuerdo con la información suministrada, el operativo se produjo luego de que el comisario principal de Juana Méndez, Ronald Eugene, notificara el 20 de noviembre a las autoridades dominicanas que sobre el ciudadano pesaba una orden de arresto emitida por un juez de paz de esa comunidad haitiana.

Tras recibir la alerta, la Dirección General de Migración (DGM) notificó a los organismos de inteligencia y coordinó las acciones para localizar al hombre, cuya búsqueda culminó siete días después.

Entrega

El detenido fue posteriormente entregado a la Policía haitiana, en el marco de la colaboración entre las autoridades de ambos países.

Las autoridades haitianas vinculan al hombre con la muerte de una persona en circunstancias presuntamente relacionadas con prácticas de hechicería.

La información suministrada no precisa la identidad de la víctima, la fecha en que ocurrió el hecho ni las circunstancias específicas de la muerte.