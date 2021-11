$!Abel Martínez: “Que me demanden mil veces por defender el dinero del pueblo”

El alcalde de Santiago Abel Martínez no se quedó en silencio respecto al embargo de sus cuentas bancarias y las de las Alcaldía por una supuesta deuda y dijo que no acepta chantajes de quienes eran consultores jurídicos de gestiones pasadas.

“Que me demanden mil veces por defender el dinero del pueblo. No acepto chantajes de quienes eran consultores jurídicos en la gestión de la alegada deuda (2008). No es la primera vez y no me presto a charlatanerías en detrimento del erario. Me tendrán de frente siempre!!!”, expresó el funcionario en un tuit.