Ana Simó denuncia que le robaron tres veces en una semana y eso no fue lo peor

“Al segundo al que fui, me dijeron que a esa hora no tomaban denuncias”, señala la especialista en el audiovisual que colgó en la red social.

Contó que al primer destacamento que fue a denunciar los robos fue al del kilómetro No. 9 de la Autopista Duarte, pero que allí no encontró a un escribiente que registrara su denuncia.

“Todos destacamentos hediondos y en todos me dicen que tengo que volver mañana, hasta que sale la cara de Ana Simó. Así como Ana Simó, pienso yo en la cantidad de gente que es abusada y que es ultrajada y recibe el mismo trato en los destacamentos para que las estadísticas sean reales, señor Jefe de la Policía”, continuó narrando, visiblemente molesta.

“A mí me duele este país (...) porque yo no me cojo un peso de mis impuestos y mis impuestos son parte de su salario y del salario de esos policías”, le dijo la psicóloga al director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, al tiempo se señalarle que “es injusto que una persona se pase el día entero (de destacamento en destacamento) y no pueda poner una denuncia”.