$!Asesinato de las hermanas Mirabal, crimen político que aún sigue impune

Pese a lo emblemático del crimen de estas hermanas, que marcó el principio del fin de Trujillo, la exdiputada Minou Tavárez lamentó que, aunque se celebró un juicio, que fue “el único contra los asesinos y cómplices de la dictadura”, todavía no “ha habido justicia” y subrayó que “ningún país puede ser democrático si no hay justicia”.

“No ha habido nunca democracia. Aquí no hay democracia. Aquí no hay separación de los poderes del Estado, aquí no hay justicia independiente y las elecciones en la República Dominicana son de las más fraudulentas, de las más caóticas”, recalcó.

A pesar de que las Mirabal se han convertido en las “figuras dominicanas más universales”, Tavárez destacó “la paradoja y la vergüenza” de que su país tenga “de las tasas de violencia más altas de la región y del mundo”.

“La falta de políticas de Estado eficientes sigue permitiendo que cada 36 horas más o menos una mujer sea asesinada en la República Dominicana”, señaló Tavárez, presidenta del partido Opción Democrática.

La excandidata a la Presidencia en los comicios de 2016 cree que contar las víctimas sirve para visibilizar la gravedad de esta tragedia, pero no para solucionarla, y opinó que se debería empezar a medir cuántos agresores han sido condenados, cuántos hay en la cárcel y cuántos han cumplido las condenas.