Camión de la Armada persiguió yipeta de Leslie Rosado, dice motorista transportó al cabo de PN

“La joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia, y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente, como quien dice me paró, me detuvo, él abordó mi motocicleta y de ahí pa´llá él me hostigó a que siguiera el vehículo”, dijo a los periodistas Castillo Nova.

Según afirma , no llegó a ver a la familia del policía en el pavimento después del choque con la yipeta de Leslie Rosado porque cuando llega al lugar del choque ya “él (Disla Batista) estaba corriendo a pie”

“El vehículo dobló y lo chocó a él (...) cuando detuvieron el vehículo, él estaba solo, porque ya los marinos estaban ahí junto con él, de ahí pa´llá los hechos sucedieron”, detalló Castillo Nova acompañado de su abogado.

Indicó que después de que Disla Batista disparó del lado del conductor a la arquitecta él se retiró de la escena.