$!De los muertos en accidentes de motor durante Navidad, ninguno llevaba casco protector

La funcionaria destacó la importancia de que la población entienda el trabajo que se realiza en procura de preservar vidas.

“Lo que hacemos todas estas instituciones no es porque se nos ocurre, es porque tenemos los datos, tenemos la información y por eso es que tratamos de que la ciudadanía haga conciencia de que esto no es un juego. Hoy tenemos doce personas que no están con nosotros, con sus familiares y esto de que ‘los tuyos te esperan’ es así, hagamos conciencia”, agregó.