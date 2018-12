$!Director de la Policía dice extensión horario de venta de bebidas afecta operatividad

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte dijo esta mañana que la extensión del horario de venta de bebidas alcohólicas afecta la operatividad de esa institución.

Bautista Almonte considera que consideró que es más complicado para su personal cuando las personas amanecen en las calles, a diferencia del resto del año. “Nosotros tenemos operativos establecidos hasta las 2:00 a.m y de jueves a lunes hasta las 4:00 a.m. Ahora yo no puedo retirar ese personal, tengo que amanecer”, dijo el director policial.

Sostuvo que esa medida ademas es aprovechada por muchos para hacer desordenes a cualquier hora, principalmente contaminación sónica, la cual erróneamente entienden que no tiene restricciones.

Llamo a la población a actuar cor prudencia para que las cifras de muertos y heridos, así como los diferentes delitos puedan reducirse al mínimo.

El pasado sábado, el Ministerio de Interior y Policía levantó las restricciones a la venta de alcohol desde el pasado día primero del mes en curso y hasta el 7 de enero de 2019.

Ayer la Policía lanzó su operativo preventivo Navidad Segura y Tranquila, con el envío a las calles de 29,538 hombres y mujeres de esa institución y de las Fuerzas Armadas.

Ney Aldrin Bautista habló durante una jornada de planificación de planificación con el alto mando, realizado en in hotel de esta capital.