Dolor e indignación por muerte de un bebé arrollado mientras vehículo daba reversa

La muerte de un bebé de nueve meses de nacido arrollado por una camioneta mientras daba reversa en la comunidad de Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, ha generado gran dolor e indignación.

La tragedia ocurrió el sábado en la calle principal de Villa Rosa II del referido lugar, cuando el infante era cargado por su hermano de 10 años, quien resultó herido.

Los vecinos lo calificaron como un accidente lamentable que costó la vida de Endry Contreras Mateo, hijo de Endry Contreras y Veri Mateo.

“La madre no come, no habla y no duerme por la muerte de su hijo”, expresó Madeleine Rodríguez, vecina del lugar.

Indicó que desde que ocurrió la tragedia Veri Mateo está bajo tratamiento psicológico.

El pastor evangélico Pablo Ureña, quien dirige el programa de formación Niños con una Esperanza, mostró su solidaridad con los padres y familiares del bebé fallecido.

El religioso pidió a las autoridades policiales y del Ministerio Público asumir el caso y someter ante la justicia al conductor del vehículo, aún sin identificar.

“Él salió a muy alta velocidad, según han narrado los testigos. Dijeron que luego de chocar a los niños les pidieron que se detuviera, pero ahí aceleró y se fue del sector”, declaró Ureña.

Otros vecinos, visiblemente consternados, piden justicia por la muerte de Endry Contreras Mateo.