$!Edificios “no deben agrietase con un temblor de 5.3”, dice Osiris de León

Un temblor de 5.3 grados, como el que se registró ayer próximo a la isla Saona, no debe causar grietas en las edificaciones, según el asesor científico del Poder Ejecutivo en sismicidad y prevención de desastres Osiris de León, quien dice que el movimiento telúrico fue pequeño.

El temblor causó daños a más de una docena de escuelas en la región Este.

De León asegura que ese sismo fue pequeño y que las estructuras de las edificaciones, sobre todo de escuelas, hospitales, iglesias y estadios deben estar preparadas para soportar una magnitud de 5.3 y de menor vibración. “En términos reales una estructura no debiera agrietarse con un temblor de magnitud 5.3 porque es pequeño, debe agrietarse de 6.5 para arriba, pero de 5.3 a 6.5 hay mucha diferencia, uno de 6.5 es prácticamente 40 veces más fuerte que uno de 5.3”, explicó a Diario Libre en una entrevista vía telefónica.

Según reportaron ayer las propias autoridades, 16 escuelas de las provincias de La Altagracia y El Seibo fueron afectadas por el temblor, que causó pánico también en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Se recuerda también que el 8 de octubre del pasado año, en el municipio de Guayubín, en Montecristi, resultaron con daños el hospital municipal de Villa Vásquez y nueve escuelas de Mao, Valverde.

Osiris de León afirma que, según las imágenes que ha visto de los centros dañados con el sismo de ayer lunes, “hay algunas de esas escuelas que son viejas y hay otras que son nuevas”.

Expuso que los daños se producen “cuando las estructuras están construidas sobre suelo blando que amplifica el espectro sísmico, aumenta las fuerzas y entonces empuja, lateralmente la estructura”.

Afirma que debido a que “cada vez que tiembla la tierra tenemos la misma situación (de daños en las escuelas)”, éstas deben construirse con un criterio de sismo resistencia, sobre todo si se levantan en suelo que no son rocosos.

“Porque si es en roca no hay mayor preocupación porque la estructura va a responder bien en roca, pero si es en suelo puede responder mal porque el suelo amplifica el espectro sísmico. No es lo mismo una escuela en Naco que en Los Prados porque una escuela en Naco está sobre roca y no se va agrietar, pero la misma escuela, el mismo tipo de escuela, el mismo diseño de escuela ahora en Los Prados se me agrieta o se me puede caer con el sismo”, indicó.