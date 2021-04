El “buscársela” impide la profesionalización de la Policía, según dicen varios miembros

“El 90 por ciento de lo que se ve en la Policía se aprende en esa institución, los jóvenes no ingresan con ellas”, afirma Ovalles Lantigua.

En el caso de algunos miembros que trabajan en las calles que no cobran por alguna especialización, el asistir a los estudios les impide la “entrada extra” que reciben de los ciudadanos en las horas de servicios.

Otro miembro de la uniformada, quien pidió no citar su nombre, reveló a Diario Libre que otro punto que no ayuda a la profesionalización de los agentes y oficiales de esa institución es que cuando les corresponde hacer algún curso los evitan a toda costa porque, primero, si cobran por una especialidad, mientras dure el curso se suspende ese pago.

Entrevistado por Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro), de Somos Pueblo, Ovalles Lantigua citó que hace dos años se graduó de licenciado en Derecho y a pesar de llevar sus documentos a un departamento de la institución no figura en su expediente como abogado porque cuando depositó todo sobre su graduación, al recibírselos le preguntaron qué más llevó, lo que él entendió que le exigían una recomendación de alguien o “si caminaba” (pagaba).

“La pregunta que yo me hago es por qué después de dos años que yo deposito mis documentos en el Palacio de la Policía Nacional yo no figuro como licenciado. Ah, ¿por qué? ‘Porque tengo que buscármela’, porque la Policía Nacional, actualmente no toma en cuenta esa profesionalización, ahora, si lo lleva un fulano de tal, ahí sí o si camino”, se quejó.

Cuestiona que se considere en el país que el poseer rangos es tener capacidad.

“El rango no da capacidad (...) el rango lo que da es autoridad”, expuso el sargento mayor Ovalles Lantigua, quien tiene 21 años en la Policía.

Dice que la misma Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, en su artículo 23, entre los requisitos que establece para ser director es que sea general activo, lo que considera es una traba para la profesionalización porque “la capacidad tiene que estar por encima de los rangos”.

Agrega que la Dirección Central de Asuntos Internos maneja un presupuesto de 41 millones de pesos donde el radio de acción es darle folletos de actualización y educación a los policías, para que tengan un buen manejo en su deber, pero que esa función de ese departamento “no se está llevando a cabo”.