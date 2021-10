$!En Santiago, hombre mata a su vecino a martillazos tras discusión por una basura

Un hombre mató de un martillazo a su vecino, luego de discutir por una basura en un hecho que ocurrió en el barrio Los Prados de Pekín, al sur de Santiago.

La mañana de este lunes, residentes en el barrio amanecieron conmocionados por el homicidio de su vecino, Félix Ramón Corniel Vargas, de 45 años, a manos de Domingo Ogando Montero, quien fue detenido por agentes de la Policía y que en las próximas horas será sometido por la muerte del hombre.

El incidente que desató la tragedia, lo detonó una basura que habría circulado por los contenes hasta el frente de la casa del homicida, quien se presentó a la casa de la víctima para reclamarle.

“Lo tumbó, le dio el martillazo en la frente y ahí murió”, narró la vecina Ángela Báez García, una de las decenas de personas que en cada esquina del barrio lloran al vecino, a quien consideran un hombre decente, tranquilo, que se ganaba la vida vendiendo botellitas de agua.

“Nosotros queremos que la justicia no deje esto impune, porque no fue un asesino, (...) fue un padre de familia, un hombre enfermo que tenía dos botellitas vendiendo ahí para su familia y viene ese hombre y le arrebata la vida”, dijo entre llanto la vecina.

Yokasty Guzmán dijo que presenció la muerte de su vecino y recuerda que muchas personas trataron de persuadirlo y evitar que el victimario agrediera a Corniel, pero la violencia del matador impidió que otros se acercaran.

“Él subió de su casa, le reclamó a él, él estaba ahí en su vivienda y le dijo que le iba a tirar la basura en su frente. La víctima le respondió que no podía tirársela porque habría problemas y ahí procedió a agredirlo... le dijimos que no hiciera eso, y no escuchó y le dio con el martillo”.

Se trata, dicen los vecinos, de una persona aislada, que no compartía con los demás, refiriéndose al homicida.

“Estamos destrozados”, se le escucha decir a Felicita de Jesús, quien dijo que tenía 20 años conociendo a la víctima.

El hombre tenía cuatro hijos, todos menores de edad.

Los moradores exigen justicia y que el homicida pague por el hecho.

“Porque ese era un señor de nosotros, de la comunidad, para él subir por una simple caballá, por un desperdicio y un chin de basura, que yo no creo que eso llegó para allá y venir de allá de su casa a matarlo en su propia casa aquí. ¡Queremos justicia!”, exclamó Ramón Terrero.

La Policía asegura en su informe que la víctima y el detenido habían discutido en ocasiones anteriores por la misma situación que causó la tragedia.