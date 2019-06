$!Esta era la tercera cirugía de joven de Santiago que falleció durante proceso estético

El joven oriundo de Santiago que falleció este martes momentos después de que se le practicara una cirugía plástica se había sometido a dos procesos estéticos previamente.

Ahogada en llantos, la madre de Manuel José Núñez, narró que le pidió encarecidamente a su hijo que no se hiciera la liposucción.

“No te la hagas esa lipo, ya tu llevas dos hechas. Tú no hayas qué hacer con los cuartos le dije ayer y el me dijo: mami yo tengo mi doctor. Yo le dije dámelo mejor a mi (el dinero) para yo comérmelo y lo que hizo fue que me sacó la lengua y me hizo adiós”.

El joven de 28 años murió ayer en la clínica Caribbean Plastic Surgery ubicada en el sector Arroyo Hondo II en Santo Domingo.

De acuerdo con amigos del paciente, habría fallecido mientras se recuperaba de una liposucción que se realizó en el área de las caderas.

La madre dijo que la cirugía ocurrió en horas de la mañana y que a las 6:00 de la tarde no había despertado, pese a que las enfermeras decían que eso era normal. Los amigos contaron que el joven lucía amarillo cuando comenzaron a cuestionar por qué no había reaccionado.