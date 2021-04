$!“Esto no es fácil para mi”, dice padre de mujer asesinada junto a su esposo por policías

Sin poder contener las lágrimas y pidiendo excusas por lo que entiende han sido palabras descompuestas que atribuye a su dolor, Marino Muñoz dice que llegar al país a enterrar a su hija no es fácil para él porque Elisa era su amiga, su confidente.

Muñoz afirma que no fueron 17 o 24 disparos que hicieron al vehículo donde viajaban sino 70 por los casquillos que fueron recogidos.

“Venir el mes que pasó a entregarla en su matrimonio ,que está recién casada, para ahora venir y tener que enterrarla (...) esto no es fácil, no es fácil, para mí. Como yo era con mi hija, como éramos ella y yo, mi hija era mi amiga y mi confidente, cuando tú tienes un hijo así no es fácil para un ser humano”, afirma Muñoz.