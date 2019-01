“Esto no se va a quedar así”, dijo el general Brown sobre homicidio de coronel en Baní

El comandante de la Regional Sur de la Policía Nacional, general Juan Gerónimo Brown Pérez, advirtió este martes que el homicidio del coronel Daniel Ramos Álvarez durante un operativo contra un punto de drogas “no va a quedar así”.

Al destacar las cualidades del agente caído, el oficial sentenció que “todos van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra”.

También al referirse al presunto matador del oficial, dijo “lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas”.

El presunto matador del coronel Ramos Álvarez se entregó a las autoridades horas después del crimen, ocurrido la tarde de este martes en Baní, provincia Peravia. Se trata de Rafael Antonio Díaz (alias Buche).

“Esa es la respuesta de la delincuencia cuando no puede corromper a un hombre serio, un policía honesto. Ese es uno, el número uno de los policías serios, ese que está ahí hoy muerto, pero eso no va a quedar impune, le garantizamos a su familia, a todos los policías que lo conocen, y que saben que el coronel Ramos es un hombre honesto, que eso no se va a quedar así, todos van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra”, fueron las palabras del general Brown.