$!Familiares de joven ultimado por policías reclaman justicia

Familiares de un joven ultimado de varios balazos por miembros de una patrulla policial en medio de una redada, reclaman justicia para los responsables del hecho.

Ignacio Alfonso Abreu cayó abatido este miércoles en el sector la Punta, del municipio Moca, provincia Espaillat.

Tras una misa de cuerpo presente celebrada en la capilla del cementerio de Moca, Milly Marrero y Félix Abreu, padres del hoy occiso, dijeron que su hijo no era un delincuente, y que trabajaba como motoconchista para mantener dos hijos que había procreado.

“A Dios le pido que me de fuerzas en esta prueba tan grande. Me lo diste un 20 de mayo y un 15 de noviembre vengo a entregártelo Padre mío, no nos abandone en este momento de prueba”, exclamó Milly delante del féretro de su hijo de 30 años de edad, a quien apodaban Nacho.