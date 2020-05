Familiares exigen a clínica entregar cadáver de joven que falleció el viernes

“Mi hija nunca tuvo un diagnóstico exacto, nunca se supo que tenía, todo el mundo nos ofrecía una versión diferente, no daban la cara, no nos dijeron lo que tenía, le hicieron la prueba del COVID-19, porque yo se las sugerí, la niña con una afección respiratoria ellos ni así se la mandaron a hacer”, explicó Katia.

“Yo traje a mi niña aquí el lunes a eso de las dos de la tarde, yo llamo a su doctor Francisco Pimentel, quien era el encargado de atenderla y me dice que la traiga para Clínica Independencia Norte, que aquí la iban a recibir, cuando la reciben me la suben a una habitación normal, tenían un dilema porque yo creía que era a la UCI que iba la niña, pero al final ellos decidieron instalarla en una habitación de ingreso normal”, explica Katia García.

“Esas no son formas de decir las cosas, ¿de qué descansó mi hija?, dígame de qué, porque se hicieron varios estudios y todos salieron bien, ¿de qué ella falleció?”, es lo que se pregunta Katia una y otra vez al no recibir información de cuales fueron las causas que llevaron a su hija a la muerte.

Expresó que en una ocasión le realizó una llamada al doctor Pimentel, debido a que los intensivistas le explicaron que su hija estaba muy mal de salud, y el doctor solo le respondió, “no le haga caso doña, esos solo son aprendices novatos”.

Katia recuerda que días antes de la muerte de Kamil, ella había informado que se quejaría ante la prensa porque no le informaban sobre el estado de salud de su hija y que una persona de seguridad le sugirió que se quejara ante la administración.

Los familiares de la joven fallecida exigen justicia y una explicación de la muerte de su pariente, ya que la clínica no le ha devuelto el cadáver por la deuda que se acumuló en el centro y ellos consideran que la suma que ellos exigen es muy exagerada.

Hasta el momento los familiares de la joven fallecida han pagado 105,000 pesos, pero la clínica les informó que aún deben 188,000 pesos.

Destacan que Kamil, al llegar al centro, no padecía neumonía y que al momento de su fallecimiento los médicos se percataron del proceso de neumonía que su pariente había desarrollado.

“El día de la muerte de mi hija en la mañana yo la vi y ella me alzó la mano, yo le dije tú sabes que yo te amo y ella me alzó las cejas, y le dije quiero que te pares de ahí. Tienen el cuerpo de mi hija secuestrado y no me dan explicación de lo que le pasó”, expresó Katia.