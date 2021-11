Frontera; tranquila y “celosamente vigilada” por los militares de RD

Nacionalistas impiden a cañeros protestar Palacio

Miembros de dos grupos nacionalistas denominados “Patria Duartiana” y “No Tenemos Miedo” se apostaron frente al Palacio Nacional la mañana de ayer para impedir la llegada de un grupo de cañeros y otros activistas que tenían convocada una protesta en ese lugar para rechazar las medidas tomadas recientemente por el Gobierno contra la inmigración haitiana.

Bandera en mano y portando ropas militares, los nacionalistas advertían que no dejarían a los defensores de los haitianos hacer el piquete en ese lugar, y aseguraban que aquello era una declaración de guerra. “Si los haitianos no protestan en Haití, no tienen por qué venir a protestar a la República Dominicana. Hoy no puede pisar un haitiano aquí”, afirmó Manny Solano, identificado como presidente del movimiento “No Tenemos Miedo”.

Ante esa situación, unas nueve patrullas de la Policía Nacional, con tres coroneles y un general a bordo, se presentaron debajo del elevado de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando donde decenas de cañeros abordarían autobuses y les dijeron que no podrían acudir al Palacio Nacional porque allí se encontraban grupos con actitudes violentas.

En la manifestación, pautada para las 10:00 de la mañana, participarían integrantes de la Unión de Trabajadores Cañeros, HaitianosRD y el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores.

Los defensores de los inmigrantes convocaron el piquete para el próximo lunes 15 de noviembre.