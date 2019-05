Fuego destruye ocho casas en Santiago

Un fuego redujo a ceniza la mañana de este lunes ocho viviendas en el sector Miraflores II, próximo a la avenida Salvador Estrella Sadhalá, de Santiago, donde varias unidades del Cuerpo de Bomberos no pudieron salvar las pertenencias de las familias que residían allí.

“Yo siempre salgo temprano de mi casa y dejo a un sobrino mío cuidándomela, me llamaron y me dijeron sal corriendo que tu vivienda está cogiendo fuego, y no se pudo sacar ninguno de los ajuares”, puntualizó Abreu.

Los moradores del lugar solicitaron que se investigue a profundidad el origen del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional realizan las investigaciones sobre el siniestro, pero no hay detenidos.