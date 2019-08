$!Joven prende fuego a la casa de sus padres en La Romana y lo publica en un vídeo

Un joven incendió este domingo la vivienda de su padre en el sector río Salado, en La Romana, y dejó un vídeo de sus acciones, según denunciaron sus familiares a las autoridades.

El vídeo, que circula en las redes sociales, se le atribuye a Oscar Ramón Díaz, de 22 años, quien supuestamente prendió fuego a varios enseres de la casa situada en el área conocida por “El Muelle de la Cueva”, del referido sector.

El inmueble es propiedad de Agapito Heriberto Díaz Lizardo, quien mantiene diferencias con su hijo, de acuerdo con fuentes vinculadas a las indagatorias.

En la grabación, hecha con un celular, se escucha a un hombre pronunciando palabras obscenas contra alguien que no identifica, mientras incendia varios artículos del hogar. “Quien me la hace, me la paga”, advierte en el vídeo.

Al lugar se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil de La Romana.

Se ignora si el presunto responsable ha sido detenido por las autoridades.