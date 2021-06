$!Madre solicita ayuda del gobierno dominicano para aclarar muerte de su hijo en Italia

Anna Paola Pérez, una señora de origen dominicana que reside desde hace 11 años en Milán, Italia, declaró que su hijo de 23 años, Jaison Felipe Jiménez Pérez, murió el pasado 4 de febrero del presente año, en un centro correccional juvenil de ese país y al informarle sobre lo ocurrido, solo le dijeron que se "ahorcó".

La mujer relató que el cuerpo sin vida del joven permanece en la morgue debido a que está a la espera de un informe final que esclarezca el hecho. Duda que su vástago haya muerto de esa manera, porque no “tenía marcas en el cuello”.

Indicó que en la morgue le están exigiendo retirar el cadáver de Jaison Felipe para que lo sepulte, decisión que ella se resiste a tomar, porque no quiere enterrarlo en Italia, sino traerlo para República Dominicana.

“Esta semana ellos quieren enterrar a mi hijo a la mala, pero yo lo quiero sepultar en mi país. No me lo voy a llevar hasta que no tenga una respuesta de cómo murió”, manifestó Pérez en entrevista para Diario Libre.

Para solucionar su situación, Pérez solicita al gobierno dominicano y a la cónsul general de República Dominicana en Milán, Arlenis Peña del Orbe, que la ayuden a traer el cuerpo de su hijo al país, una vez reciba el reporte de su fallecimiento, para darle cristiana sepultura.

María Victoria, allegada de la familia, aseguró que el director del centro confesó que le dieron treinta gotas de un medicamento al joven, porque tuvo una crisis nerviosa. Entiende que eso le provocó la muerte.

Jaison Felipe Jiménez Pérez previo a su deceso, tenía solo ocho días ingresado en el centro correccional, luego de haber sido denunciado por conducta violenta y agresiva.

“Él estaba en su trabajo y se puso nervioso por una cosa que le hicieron y entonces tiró un objeto y el vidrio se rompió. Una persona que estaba en el lugar lo denunció y horas después me llamaron del cuartel para decirme que había sido arrestado”, narró su madre, Anna Paola Pérez.