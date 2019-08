$!Motoconcho denuncia capitán de la Policía Nacional lo agredió

Libio de León Encarnación denunció que fue víctima de una agresión por parte de un oficial de la Policía Nacional en momentos en que transitaba por el sector de Los Girasoles en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la versión del hombre de 42 años de edad, que trabaja como vigilante y motoconcho, fue agredido por un capitán de la Policía de apellido Burgos que se encuentra de puesto en el destacamento de Los Girasoles.

Narró que mientras regresaba del residencial Carmen Renata III fue detenido en un retén de la Policía y una vez allí un teniente lo requisa cuando de repente el capitán Burgos lo sujetó por la camiseta y le agredió de forma verbal y le “dio un macanazo”.

“Cuando le digo a él señor suélteme que yo no le he hecho nada a usted, yo soy un hombre de trabajo, me da. Me dio un macanazo por la pierna”, narró De León Encarnación, quien acudió a Diario Libre para que su caso fuese conocido.

De León Encarnación contó que rogó al oficial que lo dejara y le explicó que su motor no era robado y que este es el sustento de él, su mujer y sus tres hijos.

“Cállate”, le habría dicho el capitán Burgos.

“Le dice a un cabo que me ponga las esposas. Cuando el cabo me pone las esposas, antes de yo entrar a la guagua me metió un macanazo en la boca del estómago”, prosiguió el motorista, quien afirma dice acudió a un centro de salud para una sonografía por los golpes recibidos.

Conforme a una certificación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) el examen físico a De León Encarnación presenta un trauma contuso con área de hiperemia (acumulación de sangre) en la región dorsal hemitórax izquierdo.

Esto fue basado en un estudio sonográfico de región abdominal practicado en el Hospital Municipal Doctor Jacinto Ignacio Mañón el día 20 de agosto del presente año.

La agresión a De León Encarnación habría sido el día 18 de agosto de 2019 a las 9:00 de la mañana.

El hombre pidió al director de la Policía Nacional, Ney Aldrim Bautista Almonte, investigar este caso y que no quede impune.

Asimismo, responsabilizó al capitán Burgos de cualquier agresión que pudiesen padecer él o alguno de sus familiares.