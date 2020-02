$!Muere en La Romana el locutor Julio Acevedo

Fue encontrado muerto este lunes en su vivienda, en La Romana, el destacado locutor Pedro Julio Acevedo (el Pepe Pepe), de 82 años.



El cuerpo fue encontrado en la mañana por un hijo de crianza, en un apartamento del Edificio Oliva, situado en la calle Bienvenido Creales.



En los últimos días, Acevedo, quien dedicó alrededor de 60 años a los micrófonos, había expresado a varios amigos que no se sentía bien de salud.



De hecho, el domingo en la mañana no se presentó al programa de radio "Recuerdos Musicales", que producía junto al también profesional del micrófono Luis Eduardo Zorrilla (Titico), en la 106.7 de La Grande.



Pedro Julio Acevedo, que gozaba de gran sentido del humor, se autodefinía como "el velero sin rumbo".



También, el comunicador hizo famosa la frase: "No trabajo por amor al arte, pero sí con arte y por amor".



Durante sus años de trayectoria, "El Pepe Pepe" había sido reconocido por diferentes instituciones, entre ellas la Alcaldía de La Romana.



Expresan pesar



Diversas instituciones, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de La Romana y la filial del Círculo Dominicano de Locutores, lamentaron el fallecimiento de Acevedo.



En ese sentido, la presidenta del Círculo de Locutores en La Romana, Hilda María Peguero, consideró que el país pierde a un gran profesional y buen ser humano.



El velatorio se lleva a cabo en la Protectora La Altagracia, y el sepelio será este martes.