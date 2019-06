$!Muere joven de Santiago que se hizo una liposucción en Santo Domingo

Un joven de Santiago murió ayer en la clínica Caribbean Plastic Surgery ubicada en el sector Arroyo Hondo II en Santo Domingo.

De acuerdo con amigos del paciente, de 29 años habría fallecido mientras se recuperaba de una liposucción que se realizó ayer en el área de las caderas.

La madre dijo que la cirugía ocurrió en horas de la mañana y que a las seis de la tarde no había despertado, pese a que las enfermeras decían que eso era normal. Los amigos contaron que el joven lucía amarillo cuando comenzaron a cuestionar por qué no había reaccionado. “Como siete enfermeras se quedaron con él por más de una hora y él no despertaba”, contó una joven no identificada a Telesistema.

El médico que hizo el procedimiento fue identificado como Oscar Polanco.