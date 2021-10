$!Padre de Leslie Rosado: “Él no merece respirar en la calle”

“Personas como él no merecen respirar en la calle”, dice José Rosado, el padre de la arquitecta Leslie Rosado, sobre el cabo de la Policía Nacional Janli Disla Batista, quien el pasado sábado la ultimó a tiros en Boca Chica.

“Él no merece algún día salir a la calle, y personas como él no merecen respirar en la calle, y personas como él no merece respirar en la calle, no merece socializar con nadie, porque es un criminal abusador”, expresó Rosado.

Dice que Batista es un irresponsable porque empezó disparándole al vehículo donde iban su hija y su nieta y llegó con la pistola rompiéndole el cristal trasero y el del conductor y luego le propinó el disparo mortal a la profesional de la construcción.

“Un criminal así no puede estar armado, y así hay muchos criminales armados que hay que desarmarlo. Hay que transformar esta sociedad y está institución”, dijo José Rosado al llamar al presidente Luis Abinader a hacer las transformaciones que se requieran en la Policía Nacional.

Definió como un sueño lo que está viviendo desde la muerte de su hija, por el la cual expresó sentirse impotente y lleno de ira.

Sobre su hija la describe como un ser humano excelente, trabajadora y empresaria.

Rosado habló a su llegada a la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde son velados los restos de Leslie.