$!Padre de Liz María solo espera “que se haga justicia”

“No, esa persona (...), hicimos amistades hace dos o tres meses, le di confianza y él abusó de la confianza (...) no, no, eso es falsa alarma, ustedes saben que la gente pone siempre de más. La gente sabe en el barrio cómo era yo con mis hijos” , contestó a la pregunta de si él estaba enterado de que su hija era abusada sexualmente por “el Panadero”, como le apodaban a santos

El asesinato de la niña ocurrió en el sector Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, el domingo 16 de agosto.

“Que se haga justicia, que la justicia haga su trabajo como tiene que hacerlo”, contestó a la pregunta de qué esperaba ahora.

“Hace rato que yo lo hubiera matado”

Afirmó también que no notó ningún comportamiento extraño de parte del imputado. “No, no, eso es mentira. Usted cree que, si la niña hubiera hablado y yo me hubiera enterado de algo, él estuviera vivo o suelto por ahí. Tú crees eso, hace rato que yo lo hubiera matado y tuviera en La Victoria (cárcel). El vendía supuestamente pan”, subrayó.

Comentó también que el domingo, el día que sucedió el hecho, no estaba en su casa. “No, no estaba en casa, si yo estoy en casa eso no sucede”, dijo cuando se le preguntó al respecto.

Manuel Sánchez habló del tema en los alrededores del kilómetro 14 ½ de la autopista Duarte, por donde, según la confesión del victimario, lanzó el cuerpo al mar Caribe. Todavía las autoridades no han encontrado el cadáver de la menor, pese a los esfuerzos. Las condiciones del mar lo han impedido.