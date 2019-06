$!Padre de uno de los acusados en atentado contra David Ortiz fue condenado por asesinato pero asegura que cambió su vida

Nisdean Mirabal, padre de uno de los señalados por la Policía por complotar contra la vida de David Ortiz, declaró que espera que su hijo pague por su rol en el atentado contra el expelotero.

Su hijo es Oliver Moisés Mirabal Acosta, a quien la Policía apresó el martes, y que fue clave en la captura del hombre que ha sido señalado como el supuesto tirador Rolfi Ferreyra Cruz, detenido en Santiago.

Mirabal Acosta además estuvo involucrado en la muerte de otra persona por lo que fue condenado a cinco años de prisión en 2015. La Policía indica que es buscado por otros crímenes.

Nisdean narró, no obstante, que él cambió su vida luego de haber sido condenado a 30 años de prisión. “Franklin Mirabal, mi hermano, no tiene absolutamente nada que ver con lo de Oliver, porque él nunca lo ha visto ni en persona, y con referente a lo que él dijo de que él se desvinculó de sus hermanos luego de que estuvieran problemas en la justicia, yo admito, yo estuve preso, yo tengo un pasado y tuve preso por homicidio en el 1994 y fui sentenciado a 30 años de prisión luego pedí una oportunidad al país en una entrevista que me hizo Hola Gente y me rebajaron 10 años, el presidente Hipólito Mejía me liberó con 10 años de prisión y ya han pasado 25 años y tengo 16 años que tengo mi libertad, soy cristiano, evangelista y escritor y he escrito más de 80 libros”, dijo Nisdean, al programa El Despertador de SIN.

Su tío, Franklin Mirabal negó contundentemente algún vínculo con la familia. Dijo en un comunicado: “Lo primero que debo decir es que las responsabilidades son individuales. Segundo, estoy del lado de David, y quién fallo que pague”.

Añadió: “ Tengo 2 hermanos, que en épocas pasadas tuvieron problemas con la justicia. Pero como yo no apoyo lo malo, hace más de 15 años que corté relaciones con ellos y sus familiares directos. No sé dónde viven, qué hacen, ni quiénes son sus hijos. Cuando vi la foto de Oliver, ni lo conocía porque nunca lo he tratado. Es decir, no lo siento como familia mía, sea él o no, culpable o inocente”.