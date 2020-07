$!Personas rebeldes y llamadas telefónicas a “jefes” en toque de queda de este domingo

El toque de queda de este domingo estuvo caracterizado por unos cuantos vehículos que retuvieron los agentes policiales y militares, al igual que de personas que dejaron ir tras éstas realizar una llamada telefónica. Los insultos a los agentes y a la prensa estuvieron presentes también.

La medida, que tiene cinco días, busca controlar el COVID-19 en el país. La enfermedad tiene un acumulado de 62,908 casos, de los cuales 33,242 están activos. Hay 1,063 decesos.

En el tramo este/oeste del puente Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, se formó un taponamiento cuando miembros de la Policía Nacional y militares comenzaron a parar vehículos y pedirles su permiso (salvoconducto) para transitar en horario de toque de queda, que los fines de semana inicia a las 5:00 de la tarde.

Los primeros incidentes se dieron con unas conductoras de una yipeta que retornaban de una playa y alegaron vivir en el extranjero y no conocer el horario de la restricción los sábados y domingo. Una de las dos mujeres, acompañadas de un menor de edad, armó una discusión con los agentes, luego hizo una llamada, por lo que fueron “dejadas ir”, no obstante volvió a insultar a los agentes, por lo que fue detenidas junto al niño. Los presentes pedían que fueran apresadas y que no hubiera favoritismo.

Como ese se dieron otros incidentes, tal es el caso de un joven que se negaba a montarse en el camión donde trasladan a los detenidos. Éste alegaba que no tenía impedimento en que lo llevaran preso, pero quería que primero le entregaran sus documentos. Fue montado en el camión.

Otros alegatos de las personas que fueron paradas era que había un taponamiento en la autopista Las Américas, por lo que “le cogió la hora”.

También se dio el caso de que personas que fueron detenidas fueron dejadas libres luego de hacer una llamada telefónica a algún superior de los agentes en los retenes.