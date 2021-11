$!Pocas figuras aceptan disculpas de Then tras declaraciones en contra de hijos de madres solteras

Tras la polémica declaración del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, que discrimina a los hijos de madres solteras en su ingreso al organismo del orden, seguida de sus disculpas, son pocos quienes las aceptan y se solidarizan “públicamente” con el funcionario.

El administrador de Edesur, Milton Morrison, sí lo hizo. Dijo en su cuenta de Twitter que el mayor general Then es una persona humanista y sensible e hizo bien al retractarse.

“El Director de la Policía, mayor general Then, es un amigo, un humanista y ser humano sensible. Lo digo porque lo conozco; no discrimina a nadie más bien su humildad es reconocida por todos. Ha sido sabio porque al pedir disculpa demuestra lo que en esencia él es, valora y cree”, expresó.