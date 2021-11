Policía apresa supuesto homicida de hombre apuñalado en Villa González

La Policía informó este jueves que apresó a un hombre acusado de matar a otro durante un confuso incidente ocurrido en la localidad Las Lavas del municipio Villa González, en Santiago, la noche del miércoles.

De acuerdo a la Policía, Félix Daniel Batista Domínguez, alias Pepón, de 29 años de edad, mató de varias estocadas a Pedro Almengot Toribio, de 31, por un supuesto “conflicto que tuvieron en el pasado”.

El detenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público que lo someterá a la justicia por el homicidio.

La información policial responde a la solicitud que, más temprano, hicieron los parientes del hombre de 31 años, quienes clamaban justicia por el crimen que llevó luto al seno de su familia.

Los parientes de Almengot, residentes en el barrio Villa Duarte de Villa González, exigen que se investiguen a fondo las circunstancias que rodearon el hecho.

“Dicen que fueron dos, pero vamos a esperar que las autoridades trabajen con eso, que ellos van a dar con ese caso, espero que tomen carta en el asunto y que no se quede impune la muerte de mi hermano”, dijo una hermana de la víctima, Sonia Toribio.

Los vecinos indican que “Pedro no salía de ahí”, al referirse a un puesto donde supuestamente se distribuyen sustancias controladas, frecuentado por la víctima, sin embargo, su familia no hace referencia a lo que se dedicaba el hombre y dicen: “No nos gusta meternos en la vida de los otros”.

“Que se haga justicia y que la muerte de mi hermano no se quede impune como hay muchas muertes (...) si la Policía no hace justicia, vamos a tener que hacer algo, la familia y el pueblo entero tirarnos a la calle y hacer justicia con nuestras propias manos, porque la muerte de mi hermano no se va a quedar así”, advirtió su hermana, José Alexia Almengot.

La Policía establece que Batista atacó a su víctima sin mediar palabras.