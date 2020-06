Policía dice investiga video muestra teniente coronel amenazando de muerte a adolescente

En el audiovisual se observa a Villafaña, cuando acompañado de otros agentes policiales, le vocifera al adolescente “no te apures, tú sales de ahí. ¿Tú me conoces a mí? Mírame, prepárate león, tú no me conoces a mí, tú me vas a conocer” entre otras amenazas, mientras este se encuentra dentro de un colmado en la localidad Las Canas.

Mientras que Villafaña amenazaba al menor, personas que se encontraban dentro y fuera del colmado trataban de calmar la situación y advertían que se trataba de un menor de 15 años, a lo que el agente respondió: “Yo he matado con menos edad de ahí, prepárate que tú a mí no me conoces”.

“Mírame, busca noticias mías, teniente coronel Villafaña, que yo te voy a decir quién yo soy, para que sepas que yo no le tengo miedo a nadie. No salgas a la calle que yo te halle, no salgas”, advirtió Villafaña previo a marcharse del lugar.