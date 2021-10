$!Policía identifica y persigue a dos que mataron a tiros a un “amigo” en Santiago

La Policía informó que ya tiene identificados a dos sospechosos que habrían disparado en una pierna a un joven de 23 años de edad, supuestamente su amigo, y a quien habrían impedido se le prestara auxilio para que se desangrara en la escena y muriera.

El relato sobre lo ocurrido fue ofrecido este lunes por parientes de Luis Ángel de la Cruz Rojas de 23 años, a quien le dispararon en una pierna.

El vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía, coronel Antonio Calvo Pérez, dijo que sus patrullas persiguen a Enmanuel Goris, alias el Mayimbe, y a Raúl Correa, quienes acompañaban a de la Cruz cuando se produjo una discusión que detonó en el hecho de sangre.

“Eso no se puede permitir, hay que andar con tiempo y agarrar esos asesinos para que no vuelvan y les quiten la vida a otras víctimas”, dijo una pariente que no se identificó.

Aunque la Policía identificó a dos implicados, los parientes citan a un tercero que habría estado en el momento del hecho.

“Supuestamente él le dio el tiro (Enmanuel Goris) y él le decía que no lo dejara desangrar (la víctima) y él (Goris) amenazaba a los demás con la pistola para que nadie lo pudiera ayudar y se desangrara, y yo creo que eso no se puede quedar sin castigo”, dijo la madre del joven de 23 años, Luisa Rojas, quien asegura que “ellos eran amigos”.

La víctima y sus verdugos compartían en una fiesta la madrugada de este lunes.

La Policía hizo el llamado a los sospechosos a ponerse a disposición de la justicia, para que respondan por el hecho.