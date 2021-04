$!Policía no me mate, la crítica social por la muerte a tiros de pareja de esposos que se hace tendencia

El rechazo, la consternación y la crítica social se han fusionado en la expresión viral “Policía no me mate” con el tema #Policianomemate tras la muerte de la pareja de esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz, ambos acribillados a tiros por agentes de la Policía Nacional.

“Policía no me mate” no es una nueva expresión. En 2010 surgió la consigna cuando agentes policiales mataron a dos ciudadanos. Abraham Ramos, 23 años, y Elio Reyes Severino, 81 años, luego de que no se detuvieran en zonas oscuras de la capital.

Pero su expresión cabe perfectamente en el actual contexto si se toma en cuenta que los agentes dispararon contra el vehículo porque supuestamente se venía dando seguimiento a un grupo que había cometido un asalto en Bonao y ellos viajaban en la misma dirección, desde el Cibao hacia Santo Domingo.

#Policianomemate es la principal tendencia este Jueves Santo, y ya se ha visto a con la consigna a carros Kia K5 de color blanco, como el que conducía Joel Díaz junto a su esposa, cuando ambos asesinados.

#Policianomemate también es una demanda de justicia contra quienes cometieron el delito y un reclamo para que de una vez y por todas se concrete la supuesta reforma policial que comenzó durante el Gobierno pasado y todavía no se ven transformaciones importantes.

De acuerdo con el reportaje Patrulla Letal, publicado en Diario Libre, los agentes policiales han matado 1,919 personas desde el año 2004 a la fecha.