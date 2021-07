$!Prensa colombiana maneja hipótesis de engaño a exmilitares en asesinato de Moïse

Una de las preguntas es por qué no salieron de Puerto Príncipe, capital de Haití, después de cometer el magnicidio.

Además de que no prestaron resistencia, y no se enfrentaron, pese a la cantidad de armas que poseían. “La cuestión es que, si son mercenarios, ¿cómo no planearon un plan de huida?”, plantea El Tiempo.

Otra pregunta que se plantea en el periódico es qué circunstancias fueron muertos Mauricio Javier Romero Medina y Duverney Capador Giraldo, este último, quien supuestamente los reclutó y quien era uno de los enlaces con la figura de Haití que quería mejorar la seguridad de las personalidades del Gobierno.

La agencia de noticias EFE reporta este viernes que las autoridades haitianas informaron que el comando que habría participado en el asesinato estaba compuesto por 28 personas, 26 de ellos colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.

Tres sospechosos fueron abatidos por la Policía y hay 20 arrestados, entre ellos 18 colombianos y los dos haitiano-estadounidenses.

El Gobierno colombiano identificó a 13 de los supuestos integrantes del comando como militares retirados del servicio entre 2018 y 2020.