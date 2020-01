$!Relatan cómo ocurrió asalto en que murió ejecutiva bancaria en Santo Domingo Este

“No era solo ese hombre, había más en un carro, y en un motor. Ellos no se llevaron nada material. Gracias a Dios no pudieron entrar, porque hubiera sido una masacre, porque mi hijo no tiene arma”, puntualizó Miriam Sánchez.

Al lugar del hecho acudieron miembros de la Dirección de Investigación Criminal, quienes realizaron el levantamiento. Mientras que el cuerpo de Julissa Campos fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana para fines de necropsia.