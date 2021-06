$!Se entrega vigilante acusado de matar a joven en sucursal bancaria de plaza comercial en SDO

“Yo no tuve la intención de matarlo; solo me defendí”, indicó Sergio Pascual Valdez

Agregó que tras salir de la sucursal, volvió a interactuar con el fallecido. “Me haló por el brazo y me dijo que si yo me le meto en el medio como que habría problemas, yo le pedí excusas y le dije que estaba haciendo mi trabajo y trato de bajarlo (tranquilizarlo)”, contó.

El vigilante sostuvo que en ese momento el occiso lo empujó y que él trató de evitarlo y que cuando le dio la espalda éste, presuntamente, lo golpeó. “Yo por el impacto manipulé mi arma e hice el disparo. Como estaba mareado no supe dónde le disparé. Yo no tuve la intención de matarlo, solo me defendí”, dijo.

Valdez Montero indicó que ha recibido amenazas tras el hecho y que, supuestamente, han ofrecido 10,000 dólares “por su cabeza”. La abogada del vigilante pidió a las autoridades que la integridad física del joven sea garantizada. El joven entregó, además, el arma empleada en el hecho.