$!Secuestradores en Haití se habrían preparado para enfrentar militares dominicanos

Separado de su hermano

Maico cuenta que en principio fue colocado en una habitación separada de su hermano y eso lo mantuvo angustioso porque, aunque ellos, como ocurre con casi todos los hermanos, pelean mucho, “le hacía falta el pleito” con él.

“No había podido dormir en los días secuestrado. Cuando lo vi, me volvió el corazón, hasta que no lo vi no hablé con nadie. Nos vivimos matando, pero me hacía falta el pleito de hermanos. Lloré, lo abracé, es mi hermano”, comenta el joven que durante más de un mes estuvo trabajando como técnico en la grabación de una película en Haití.

Afirma que siempre estaban acompañados de policías, sin embargo, aclara que las armas de fuego de los agentes eran insignificantes frente a las que portaban los secuestradores que los interceptaron en la comuna Jacmel, en el suroeste de Haití.