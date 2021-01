Temor e incertidumbre en Las Flores de San Cristóbal por muerte de tres personas

La situación de zozobra en el sector es atribuida, en parte, a una banda denominada “Los Hookeros” que intimida a la gente y comete diversos abusos contra moradores, sembrando el terror entre los vecinos, que según algunos, no encuentran apoyo en la policía, pero también a los dueños de puntos de drogas que se disputan el control de la venta de estupefacientes.

La gente teme ofrecer informaciones de lo sucedido, alegando que no conocían a los muertos ni sabían dónde vivían. Diario Libre trató de contactar a familias, pero se negaron a hablar y de acuerdo con algunos moradores, hasta la media mañana del domingo no habían sido entregados los cadáveres a los familiares.

Versión policial

De acuerdo con el vocero de la Policía en San Cristóbal, Víctor Garcés, a raíz del acontecimiento el director de la Regional Sur Central de la Policía Nacional, el general Jorge Garibaldi Mancebo dirige personalmente operativos no solo en el barrio Las Flores, sino también en Jeringa y otros barrios periféricos del municipio de San Cristóbal.

La Policía tiene otra versión y alega que no se trató de un problemas de drogas, sino de un incidente entre moradores del sector de Las Flores porque uno de los implicados rompió un candado de un negocio ajeno y el propietario fue a reclamar y se produjo el enfrentamiento que dejó los tres muertos y heridos.

Lo que dicen los vecinos

Robert Troncoso, presidente de la Junta de Vecinos del sector, es una de las víctimas de los antisociales de Las Flores. El 26 de este mes diciembre dos jóvenes conocidos del sector, lo agredieron a pedradas, sin ningún motivo aparente frente a su negocio de panadería y residencia.

Uno de los jóvenes le dio una pedrada en el lado derecho de la cara causándole una herida en la que le dieron más de 20 puntos y a un hijo menor también le dieron una pedrada en la boca. Tronco duró cuatro días en intensivo y dice que está vivo de milagro porque casi se desangra.

“Hace como dos años, el que me dio la pedrada, al yo ser presidente de la Junta de vecinos, yo lo aconsejé, sobre los hookeros que viven fumando su hookah, vete a trabajar con tu pai y deja esos Hookeros, y él me dijo: no, yo a veces es que ando con ellos”.

Isabel Valdez, reside en Las Flores y según dijo, es víctima de la Policía que le destruyó la empalizada de sus viviendas. Afirma que los agentes se llevaron todo sus zinc y lanzaron sus propiedades a la calle sin que se les informara el motivo. Algunas personas dijeron que en ese lugar funcionaba un punto de droga, pero la uniformada no confirmó la versión.

En la vivienda y en otra de al lado, se observan impactos de balas del tiroteo escenificado la tarde del sábado. Los proyectiles penetraron a las viviendas recubierta y techada de zinc y hojalata.

Indicó que anoche no pudo ni dormir de los nervios y se tuvo que ir a otro lugar por el incidente del sábado y al regresar la mañana de este domingo, encuentra que miembros de la policía le destruyeron parte de sus viviendas y penetraron a la misma sin ninguna orden judicial.

“Me rompieron la puerta y todos mis trastes tirados y no me saben dar una explicación de por qué rompieron mis trastes y tumbaron la empalizada”, dijo.

Ayer la gente del barrio Las Flores estaba en calma, pero con aparente temor y confusión de lo sucedido el día anterior. Algunos comentan por los bajos que los “tigres” tienen ese barrio en zozobra.