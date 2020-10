Se ha hecho viral hoy martes un video en el que aparece un hombre que se identifica como “el general Soto Jiménez”, agrediendo verbalmente a un raso de la Policía Nacional que trata de colocarle una infracción de tránsito por estacionar sobre la acera.

El hecho ocurre en la acera frente a la Plaza Universitaria, ubicada en la avenida Sarasota.

“¿Qué documento es que tú quieres mío?”, son las primeras palabras del hombre que aparenta ser Flavio Jesús Soto Jiménez, exgeneral y hermano del exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Jiménez. “Licencia, matrícula y seguro caballero”, le dice el raso de la Policía. A lo que el supuesto general responde: “No tengo nada de eso”.

De ahí en adelante la conversación se convierte en un conjunto de agresiones verbales del civil contra el agente de la Policía.

El supuesto general utilizó agresiones expresiones como: “Dile a tu superior y dile que venga él a pedírmelo, que dice el general Soto Jiménez que venga él a llevarme a mí”. “Cuando tú pases el tiempo que yo pasé entonces tú me hablas a mí”. “No somos de tú a tú". ¿Entendido?”. “Un caballero no, un general, coño". "¡Qué caballero del diablo es que tú me estás hablando a mí!" y “¿Dónde está el capitán? "Yo no voy a esperar a nadie". "Y aprende coño a comportarte”.