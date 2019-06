VIDEO | Similitud entre Tiki Tiki y el supuesto sicario envuelto en el ataque a David Ortiz

Uno de los presuntos sicarios que participaron en el atentado contra el expelotero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, rapeaba en las redes sociales, tal y como lo hacía Osmil Eduardo García alias Tiki Tiki, uno de los tres acusados de asaltar y herir de gravedad al mayor de la Policía Nacional Domingo García, miembro de la seguridad personal de los padres de la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina.

“Vamo’ al dragueo, oye esto... (...) Yo estaba fumando en el patio de mi casa / se me tiró la Policía, ¿como así? No era de noche, era de día, me matará la tía mía”, se le ve rapear a Eddy Feliz García, de 25 años, en un video que ya es viral en las redes sociales.

Feliz García fue apresado ayer tratando de huir tras el ataque a David Ortiz en el bar Dial de la avenida Venezuela, Santo Domingo Este, donde compartía con un grupo de amigos entre los que estaba el presentador de televisión Jhoel López.

Ha trascendido que Feliz García era el motorizado que supuestamente iba ayudar a escapar al hombre que disparó contra la gloria del deporte dominicano.