Video completo del apresamiento del hombre en la villa frente a su familia

Circula en las redes sociales el video de unos agentes policiales que apresaron a un hombre que se estaba quedando en una villa junto a su familia este fin de semana. El hecho habría ocurrido este domingo.

El material ha causado rechazo en la sociedad, debido a que los agentes penetraron al lugar y se llevaron al hombre preso casi desnudo, pues no le permitieron ponerse ropa pese a que éste y sus parientes se lo pidieron.

Presuntamente el caso ocurrió en Bonao, provincia Monseñor Nouel. El video es de Rahudy Abreu.

En el material se observa a varios agentes llegando al lugar en motores y camionetas, fuera de la villa hay un hombre tomando lo que parecer ser una bebida alcohólica, pero le dice que él no vive ahí y que el dueño llegará pronto.

Luego de esto, varios agentes entran al lugar a inspeccionar, llega el hombre que se identifica como la persona que alquiló el lugar hasta el lunes. Están en el frente del lugar, entonces los agentes le dicen que está preso por violar las disposiciones del decreto emitido por el presidente Luis Abinader para evitar la propagación del COVID-19, a lo que el hombre le responde que no está haciendo nada malo, que precisamente se está quedando en la villa para evitar estar en la calle y que lo acompaña su familia.

Tras esto, entran en una discusión en la que el hombre, tras decirle que como quiera va preso, exige que le dejen hacer una llamada como dice la ley, a lo que le dicen que no, que “hará su llamada” cuando esté en el destacamento.

La familia del hombre sale de la villa a donde están los agentes y patrullas. Hay un niño en brazos de una mujer. Los parientes suplican que no se lo lleven, alegando que no estaban haciendo nada fuera de lugar, que no siquiera había 10 personas en la villa, a lo que los agentes no hacen caso y le insisten al hombre en que está preso.

Se arma otra discusión, esta vez porque el apresado pide que, al menos, lo dejen vestirse, a lo que también se niegan los agentes.