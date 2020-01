Video | En Azua, hombre amenaza con “matar autoridades” por no controlar ruido de iglesia

Un hombre, que dice ser abogado y residente en Las Charcas, provincia Azua, amenaza con “comenzar a matar a autoridades” del país de éstas no acudir a su llamado a que regulen el constante ruido que hace una iglesia evangélica pentecostal que hay frente a su casa.

En un video que circula en las redes sociales, Francisco Javier Peña, se queja de que la iglesia lo mantiene en zozobra con una bulla constante, la cual no lo deja ni escuchar el televisor.

Dijo que se ha quejado con el Servicio Nacional de Emergencias 9-1-1, entidad encargada de atender emergencias y controlar los ruidos, y la Policía Nacional y “no le hacen caso”.

“Así que le estoy haciendo un llamado a las autoridades de Medio Ambiente (Ministerio), del 9-1-1 y de la Policía Nacional porque cuando empiece a matar gente, y soy abogado, voy a empezar por las autoridades”, se escucha decir en el video.

El video muestra la entrada de la iglesia, donde dice el hombre que hay 11 bocinas y que está ubicada en la calle La Milagrosa frente a la casa número 15.

“Anoche amanecieron en esta iglesia protestante, donde se habla más del Diablo que de Dios. Le estoy haciendo un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto. He llamado dos veces a la Policía y no han hecho nada con esa iglesia, que tiene once bocinas y yo aquí en mi casa no puedo escuchar la televisión, que yo compré, que es mía, donde pago alquiler, por el escándalo que tiene”, aduce.