VIDEO | Mujer denuncia brutalidad policial y pide la intervención de Abinader

Una mujer que se identificó como Mariela Guerrero denunció que fue brutalmente golpeada, junto a su familia, por agentes policiales que irrumpieron en la residencia de su madre.

En un video que grabó este sábado para llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, la mujer dice que el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre en La Romana, sin dar detalles de las circunstancias en las que se produjo la agresión policial.

Mariela Guerrero tiene la boca hinchada y está sangrando por la nariz, mientras narra que sus hijas de 14 y 25 años, así como su esposo, fueron “malogrados por más de 10 policías”. “Eso fue el 31 de diciembre, ya yo dormida, se metieron al patio de mi mamá y sacaron a mi hija arrastrada, está toda guayada, tiene las piernas peladas, ellos la sacaron a rastro por el cabello, y fuimos totalmente abusados por la policía, más de 10 policías nos cayeron a golpes”, dijo la mujer, quien sostiene un paño para contener la sangre que brota de sus fosas nasales.

Dice que apoya que los agentes policiales cumplan con su trabajo, pero sin abusar de la población. “Nosotros no merecemos esto y la mujer no se debe tocar, porque nunca se puede comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer y fuimos brutalmente lastimadas. Mi cuerpo está lleno de moretones y yo tengo ortodoncia en los dientes y tuve que sacarme los brackets de dentro del labio de los golpes que me dieron”, explicó en medio de lágrimas.

En el video también se aprecia que la mujer tiene una mano vendada. Afirma que por los golpes que recibió está impedida de trabajar, ya que es estilista.

Mariela Guerrero denuncia que han pasado dos días del acto de violencia y aún está sangrando.