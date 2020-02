Video | Policías le quitan de forma violenta una pancarta a una mujer y su hija

Militares y agentes de la Policía Nacional quitaron de manera violenta una pancarta a una mujer y su hija que caminaban con el material. El hecho ocurrió en el sector Los Cacicazgos, del Distrito Nacional.

En el video se ve cuando las damas son interceptadas por uno de varios agentes apostados en la zona. Una de ellas les pregunta a los agentes la razón de quererle quitar el cartelón y los envía a acudir a la Plaza de la Bandera, donde hay personas protestando. También le dice que va a seguir con su material y continúa su paso.

“Porque nosotras somos ciudadanas libres y normales, vayan a la Plaza que está llena y no me voy a ir de mi lado, me voy por donde me voy”, adujo la mujer.

Fue entonces, cuando un agente le pregunta a otro, qué si la dejar partir, lo que provoca que ella reaccione y le pregunte ¿cómo qué si me deja? El agente le dice: “Ustedes no pueden estar pasando con carteles por aquí”.

“Mire señor yo vengo de la Plaza, déjeme esa pancarta”, agregó la señora y el agente comienza a tratar de quitarle la pancarta de forma violenta. La hija de la señora le explica al policía que la pancarta no dice nada “en contra del partido”.

“No, no, que no pueden tener pancartas”, le contesta el agente y se observa un forcejeo mientras la mujer le dice: “Pero no me la quiten así”, tú leíste lo que dice ahí, esto es una canción de Sonia Silvestre”, “Pero no la destruya, mi pancarta, no la destruya, por favor, ¿qué clase de democracia es esta, dónde nos destruyen una pancarta?”, se lamenta la más joven, mientras un agente le ordena a otro que se lleve el material.

En ningún momento del video se les observa el rostro a las mujeres ni a los agentes, pero sí se ve que hay varios edificios.