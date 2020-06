VIDEO | Teniente coronel de la Policía amenaza de muerte a adolescente de 15 años

Quedó captado el momento en que un teniente coronel de la Policía Nacional amenazó con matar a un adolescente de 15 años, que se resguardaba dentro de un colmado, sin que saliera a relucir por qué el oficial le perseguía.

El hecho habría ocurrido en la localidad La Canas, provincia La Vega, según la descripción del video difundido por Facebook, el domingo 14 de junio.

“No te apures, tú sales de ahí. ¿Tú me conoces a mí? Mírame, prepárate león, tú no me conoces a mí, tú me vas a conocer”, le vociferaba el oficial al menor.

Mientras el oficial amenazaba al menor, personas que se encontraban dentro y fuera del colmado trataban de calmar la situación y advertían que se trataba de un menor de 15 años, a lo que el agente respondió: “Yo he matado con menos edad de ahí, prepárate que tú a mí no me conoces”.

Alarmados por la actitud del policía, que se identificó como teniente coronel Villafaña, la dependiente del colmado se escuchaba decir: “Vamos a cerrar el colmado”.

“Mírame, busca noticias mías, teniente coronel Villafaña, que yo te voy a decir quién yo soy, para que sepas que yo no le tengo miedo a nadie. No salgas a la calle que yo te halle, no salgas”, dijo el agente en tono amenazante al joven, mientras se montaba en la camioneta de la institución.

El teniente coronel estaba acompañado de otros agentes.