“Yo estoy segura que ella no se suicidó”, dice madre de joven encontrada muerta al lado de su bebé

El hogar donde fue encontrada Eliser está construido justo detrás de un pequeño campo de béisbol, con madera prensada, sin ventanas y techo de zinc. No es más que un diminuto cuarto donde descansan un colchón, una mesita y una silla, -los únicos muebles-, acompañados de alguna ropa y zapatos.

“No, mi hija no se suicidó, yo estoy segura que ella no se suicidó”, dijo con vehemencia Francisca Pereira (doña Dulce), la madre de la fallecida. Ella asegura que su descendiente no sufría de depresión y que, de hecho, ella estaba estudiando Imágenes Médicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).