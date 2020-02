$!Argentina, país de Latinoamérica donde niños reciben celular a más corta edad

'Una de las cosas que llama la atención del informe es la edad a la que los padres dicen que dan el primer celular a sus hijos, que en Argentina está en un promedio de 9 años, aunque la brecha con otros países de Latinoamérica no es tan grande', señaló la gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google para el Cono Sur, Tamar Colodenco.

PRIVACIDAD Y ACOSO, LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES

SEXTING, GROOMING Y SHARENTING

'Los chicos están muy preocupados por la privacidad de sus datos, por la difusión no consentida de sus datos en las redes, a diferencia de los adultos, que respondieron que lo que más les preocupa es el acoso, la violencia en las redes. Los chicos están mirando más cómo protegerse en situaciones como el 'sexting', que es la circulación de imágenes privadas sin su consentimiento', remarcó Natalia Calisti, oficial de comunicación de Unicef Argentina.

La portavoz de Unicef advirtió que los adolescentes 'están poniendo sobre la mesa un tema del que no se habla tanto' y 'están diciendo que necesitan más herramientas para cuidar sus datos personales y su seguridad'.

Calisti también apuntó al 'sharenting', la tendencia de muchos padres a compartir imágenes de sus hijos, al señalar que 'hay toda una generación de chicos que está pidiendo un poco más de respeto con el uso de su imagen, que está pidiendo a sus padres que por favor no publiquen más fotos de ellos, que no los etiqueten y no los expongan'.

'Nos preocupa mucho lo que comparten los chicos y no miramos lo que compartimos nosotros', reflexionó la funcionaria de Unicef.

Otros resultados que llamaron la atención es que tanto los padres como los maestros encuestados reconocieron que sólo destinan unas cuatro horas al año a hablar sobre seguridad en línea con los niños y adolescentes, pese a que el informe halló una demanda generalizada por mayor información y capacitación sobre el tema.