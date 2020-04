$!Caen ventas de móviles y otros 6 clics tecnológicos de la semana en América

4. Softbank retira su oferta

Softbank anunció que ha decidido retirar su oferta de compra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares (2.739 millones de euros) que había presentado por la firma estadounidense WeWork. La medida se debe a que 'ciertas condiciones de la oferta no se han cumplido', señaló en un comunicado la corporación japonesa, que añadió que su decisión 'no tendrá impacto en las operaciones, clientes ni en el plan de negocios de WeWork¿.

5. PlayStation retrasa el lanzamiento 'The Last of Us Part II'

PlayStation anunció que el lanzamiento 'The Last of Us Part II', uno de los videojuegos más esperados de la temporada, ha tenido que ser retrasado de forma indefinida debido a la pandemia del coronavirus y no estará disponible, como se esperaba, el próximo 29 de mayo. 'Sony Interactive Entertainment ha tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de 'The Last of Us Part II' y de 'Marvel's Iron Man VR' hasta nuevo aviso', indicó PlayStation en su cuenta oficial de Twitter.

6. Los resultados de las gigantes chinas

La tecnológica Huawei anunció que su beneficio neto aumentó un 5,6 %, hasta los 62.700 millones de yuanes (8.840 millones de dólares) en 2019, año en el que se vio en el ojo del huracán de la guerra comercial entre China y EE.UU. Su competidora Xiaomi obtuvo en 2019 un beneficio neto de 10.044 millones de yuanes (1.415 millones de dólares), un 25,9 % inferior al conseguido un año atrás, pese a que su facturación aumentó en un 17,7 %.

7. Incrementan descargas de aplicaciones de videoconferencia

La aplicación de videoconferencias y de reuniones virtuales Zoom encabezó el listado de nuevas descargas de aplicaciones en EE.UU. entre el pasado 26 de marzo y el 1 de abril con 3,2 millones, según cifras dadas a conocer por el portal de estadísticas en línea Statista. Le siguen Tik Tok (1,9 millones), Hangouts Meet (1,2 millones), Houseparty y Google Classroom, con 1,1 millones cada una.